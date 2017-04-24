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آخر تحديث: الإثنين، 24 - أبريل - 2017 الساعة 06:52:11م
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الامم المتحدة تحذر من تعرض 20 مليون شخص لخطر المجاعة  
[24/أبريل/2017] أثينا – سبأ:
حذر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة(فاو) التابع للأمم المتحدة جوزيه غرازيانو دا سيلفا، من تعرض حوالي 20 مليون شخص لخطر الموت جوعا قبل نهاية هذا العام في حال لم يتفادَ العالم ذلك.

وأضاف دا سيلفا  خلال افتتاح دورة مجلس المنظمة في روما  اليوم الاثنين "إذا لم نفعل أي شيء فقد يموت حوالي 20 مليون شخص جوعا خلال الأشهر الستة القادمة".

وتابع" الجوع لا يقتل الناس فقط بل يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي، كما أنه يُوقع الناس في دوامة الفقر والاعتماد على المساعدات الخارجية لعقود من الزمن".

وأشار المسؤول إلى أن الإجراءات العاجلة لا بد من اتخاذها لإنقاذهم من الجوع وسوء التغذية في كل من شمال شرق نيجيريا والصومال وجنوب السودان.
سبأ
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