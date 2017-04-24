اجتماع بصنعاء يناقش الخطة الإعلامية للمؤتمر العلمي الثاني للمخ والأعصاب [24/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

ناقشت اللجنة الإعلامية للمؤتمر العلمي الثاني للمخ والأعصاب الترتيبات الخاصة بالجانب الإعلامي وسبل تنشيط الحملة الإعلامية الخاصة بالمؤتمر ووضع الترتيبات اللازمة لإنجاح مهمتها بالصورة المأمولة.



وأوضح مدير عام العالمية للجودة عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي للمخ والأعصاب الدكتور أحمد عبد الله القضاب في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن المؤتمر الذي تنظمه الجمعية اليمنية لجراحة الأعصاب بالتعاون مع العالمية لأنظمة الجودة أن المؤتمر يهدف الى تبادل الخبرات العملية الطبية وتحسين وتطوير المهارات الطبية للاستشاريين والأطباء في مجال المخ والأعصاب.



وأشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد بصنعاء منتصف مايو القادم تحت شعار" مؤتمر يتحدى الحصار ويتخطى الحدود" بمشاركة أكثر من 250 مشارك ومشاركة من مختلف محافظات الجمهورية سيضيف ميزة تنافسية علمية طبية لليمن على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.



ولفت إلى أن هذا المؤتمر يعد الأول الذي تستخدم فيه أرقى التقنيات الحديثة التي ستجعله دوليا عن طريق البث المباشر بواسطة قناة جراحة الأعصاب التلفزيونية العالمية التي ستستخدم البث الحي عبر (وقائع جلسات المؤتمر المباشرة) .. مبيناً انه بالإمكان متابعة المؤتمر عن طريق الانترنت.

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