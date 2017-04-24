تدشين الحملة الوطنية للتخلص من البلهارسيا والديدان في البيضاء [24/أبريل/2017] البيضاء - سبأ:

دشنت بمحافظة البيضاء اليوم الحملة الوطنية للتخلص من مرض البلهارسيا والديدان بمديرية الرياشية.



وفي التدشين أوضح مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور فؤاد إدريس أن الحملة التي ينفذها 15 فرقة ثابتة ومتحركة، تستهدف 10 آلاف و85 حالة من سن 6 حتى 18 عام للملتحقين وغير الملتحقين بمدارس المحافظة.



ولفت إلى أهمية تعاون المواطنين مع فرق الحملة وتحصين أبنائهم للتخلص من الأمراض والأوبئة التي تهدد حياتهم وبما يكفل إنجاح الحملة والوصول إلى الغايات المنشودة.



حضر التدشين نائب مدير مكتب الصحة لقطاع مديريات رداع الدكتور محمد علي الحبسي ومنسق مشروع البلهارسيا بالمحافظة الدكتور صالح الصمدي.

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