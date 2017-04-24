محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع نجل المرتزق أمين الوائلي ضمن عشرات القتلى في الضربة الباليستية بالمجمع الحكومي بالجوف





أكد مصدر عسكري مصرع نجل القيادي المرتزق أمين الوائلي المكلف من قوى العدوان قائدا للمنطقة السادسة، ضمن قيادات بارزة في الضربة الباليستية التي إستهدفت تجمعا لهم بالمجمع الحكومي بمدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن من بين قتلى قيادات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي نجل القيادي أمين الوائلي المدعو "إبراهيم"، وكذا المدعو أيمن الدغبشي والمدعو بدر الحبيشي بالإضافة إلى عشرات المرتزقة.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان حاولوا التكتم على الحادثة ونفت إصابة الصاروخ لهدفه فيما تضاعف أعداد القتلى أجبرهم على الإعتراف.

سبأ [24/أبريل/2017] الجوف - سبأ:سبأ