محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إجراءات حفظ جثث الموتى في ثلاجات مستشفيات الحديدة





ناقش لقاء بمحافظة الحديدة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الثقافة والإعلام علي أحمد قشر وضم مدير عام الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية العميد جمال فضل النصري، الإجراءات الخاصة بحفظ جثث الموتى في ثلاجات مستشفيات المحافظة.



وفي اللقاء الذي حضره عضو اللجنة السياسية الاستشارية للمجلس السياسي الأعلى يحيى السياغي ووكيل المحافظة لقطاع الشباب صدام ناصر، استعرض مدير عام الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية البلاغات بشأن تراكم جثث الموتى وخاصة مجهولي الهوية في ثلاجات مستشفيات المحافظة مما يعيق عمل الجهات الجنائية المختصة.



وأكد اللقاء أهمية حفظ جثت الموتى من خلال توفير مقبرة خاصة بالجثث مجهولة الهوية والعمل على إفراغ ثلاجات المستشفيات وفقاً لآلية خاصة وعمل التوثيق اللازم عن طريق التصوير والمحاضر واستخدام الأكياس الخاصة بالجثث والأرقام المرجعية.



وأقر اللقاء التخاطب مع مكتبي الأوقاف والإرشاد والصحة العامة والسكان لتحديد موقع لإنشاء مقبرة خاصة بالجثث مجهولة الهوية وكذا مخاطبة المستشفيات الخاصة بأهمية توفير ثلاجات للموتى في مستشفياتهم بهدف تخفيف الازدحام على ثلاجات المستشفيات الحكومية.



حضر اللقاء نائب مدير مكتب الصحة العامة الدكتور محمد قطقط وممثل مكتب النيابة العامة عبد الباري محمد غنام.

سبأ [24/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:سبأ