محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة الأمنية بمحافظة إب تناقش الأوضاع الأمنية بالمحافظة والمديريات





ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة إب في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح، الأوضاع الأمنية بالمحافظة والمديريات ودور الأجهزة الأمنية خلال الفترة القادمة.



وأقرت اللجنة الأمنية خطة عملها القادمة في تثبيت الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها.



واستمع الاجتماع بحضور وكيل المحافظة الأول عبد الحميد الشاهري إلى شرح من مدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي وكافة أعضاء اللجنة حول ما تم تنفيذه في إطار تعزيز الأمن وتنفيذ خطة الانتشار الأمني وضبط المخلين بالأمن والمتهمين في قضايا جنائية.



وفي الاجتماع أكد المحافظ صلاح ضرورة تنفيذ الخطة الأمنية بما يعزز من حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة والمديريات .. مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجان ميدانية للتقييم والتعقيب على مستوى تنفيذ الخطة والتقيد بتعليماتها ووسائل تطبيقها.



وحث على التنسيق لتنفيذ المهام والتعامل مع القضايا بمسئولية ويقظة أمنية وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن المحافظة واستقرار الوطن.



وأشار المحافظ صلاح إلى أن الوضع الراهن الذي يمر به الوطن جراء العدوان يتطلب مزيد من الجهود ورص الصفوف لإفشال المؤامرات والتضليل الإعلامي الذي يحاك ضد الوطن.



ولفت إلى أن الوطن يمر بمرحلة حساسة ودقيقة تستدعي تضافر جهود الجميع لتحقيق المصلحة العامة وإفشال رهانات العدوان ومخططاته الإجرامية .. مشددا على ضرورة حل قضايا المواطنين وتلمس احتياجاتهم وهمومهم.



سبأ [24/أبريل/2017] إب – سبأ:سبأ