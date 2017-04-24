محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين المخيم الطبي المجاني الـ 12 لإزالة المياه البيضاء بالمحويت





دشن في المستشفى الجمهوري بمحافظة المحويت اليوم مخيم النور الطبي المجاني الـ 12 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، والذي ينفذه البرنامج الوطني لمكافحة العمى بتمويل جمعية العون المباشر.



وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أمين حبيش ومنسق المخيم أيمن الشهاري أن المخيم الذي يستمر ستة أيام بدأ يستقبل الحالات المرضية وإجراء عملية الكشف والفحص الطبي تمهيدا لإجراء العمليات الجراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات.



وأشارا إلى أن المخيم سيبدأ الأربعاء المقبل إجراء العمليات الجراحية لـ 250 حالة مرضية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات وصرف الأدوية مجانا.



وأكد الدكتور حبيش والشهاري أهمية المخيم الطبي المجاني الذي سيستفيد منه أكثر من ألفين و500 حالة، في تخفيف معاناتهم وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

سبأ [24/أبريل/2017] المحويت - سبأ:سبأ