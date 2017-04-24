محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة وزيري الداخلية والمالية يناقش قضايا التهريب والتهرب الجمركي





ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزيري الداخلية اللواء الركن محمد بن عبدالله القوسي والمالية الدكتور صالح شعبان وبحضور أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة، أمين جمعان، قضايا التهريب والتهرب الجمركي ووضع معالجات لهذه الظاهرة لما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.



وفي الاجتماع أكد وزير الداخلية أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية ووزارة المالية للقضاء على مظاهر التهرب والتهريب الجمركي وفق آليات محددة يتفق الجميع .



وشدد على ضرورة إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الداخلية والمالية للحد من كافة مظاهر التهريب بما فيها المشتقات النفطية وتفعيل الاتفاق المتعلق بمنح رجال الأمن مكافآت مالية عند ضبطهم لجرائم التهريب.



فيما أكد وزير المالية استعداد الوزارة منح رجال الأمن المكافآت المالية في هذا الجانب .. مشدداً على أهمية التزام رجال الأمن بالضوابط القانونية أثناء قيامهم بأي إجراء.



وأشاد بالجهود التي بذلتها وتبذلها الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم التهريب والتهرب الجمركي .. وقال " إن نجاح وزارة المالية في مكافحة هذه الجرائم مرتبط بشكل وثيق في طريقة أداء الأجهزة الأمنية على أرض الواقع ومواكبة الأساليب المتطورة للمهربين وسيطرتها على كافة منافذ التهريب ".



وعبر وزير المالية عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة تطوراً نوعياً في التنسيق بين وزارتي المالية والداخلية للحفاظ على الاقتصاد الوطني وأمن البلاد واستقرارها.



حضر الاجتماع عدد من المسئولين والمختصين بوزارتي الداخلية والمالية وأمانة العاصمة.



سبأ [24/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ