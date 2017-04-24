عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الشرطة السويدية تعتقل شخص ثالث في اطار حادثة الدهس بشاحنة وسط العاصمة





أعلنت الشرطة السويدية اليوم عن احتجاز شخص ثالث يشتبه في صلته بعملية الدهس بشاحنة والتي وقعت بداية شهر ابريل الجاري في شارع مزدحم وسط العاصمة السويدية ستوكهولم.



وقالت شرطة ستوكهولم في بيان إنها ألقت القبض على المشتبه بعد تحليلها لعدد هام من المعطيات التي تم استخلاصها من التحقيق مع المشتبه بهما الرئيسيين في العملية .



واضافت أنها باشرت التحقيق مع الموقوف الذي يقف عدد من القرائن ضده، دون أن تذكر تفاصيل اضافية.



وكان شخص يستقل شاحنة قد نفذ عملية دهس في شارع ستوكهولم الرئيسي للتسوق في السابع من ابريل الجاري ما اسفر عن مقتل اربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة.



واعتقلت شرطة العاصمة السويدية في وقت سابق شخصين على ذمة القضية.

سبأ [24/أبريل/2017] استوكهولم – سبأ :سبأ