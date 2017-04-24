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فعالية بمناسبة الذكرى السنوية الـ 13 للشهيد القائد حسين الحوثي بريمة
[24/أبريل/2017] ريمة - سبأ:



نظمت بمديرية الجبين بمحافظة ريمة اليوم فعالية بمناسبة الذكرى السنوية الـ 13 للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي.

وفي الفعالية التي حضرها محافظ ريمة حسن عبدالله العمري ووكيلا المحافظة حافظ الواحدي ومحمد الوسد أشارت كلمات إلى أن ذكرى الشهيد تأتي إستذكارا للمشروع الذي قدمه للأمة والمتمثل بدعوتها للعودة للقرآن الكريم وإحياء الشعور بالمسؤولية وتعزيز الثقة بالله وإحياء الروح الجهادية والمبادئ الإيمانية والحرص على ترسيخ الوعي والفهم الصحيح للدين.

وأكدت الكلمات أهمية استلهام الصمود والثبات والمعنويات العالية من الشهيد القائد ومشروعه الذي جاء مجددا لإحياء الأمة على منهج كتاب الله تعالى .. داعية أبناء المحافظة إلى السير على درب الشهيد القائد والعمل وفق ما جاء به القرآن الكريم.

تخلل الفعالية التي حضرها أمين عام محلي الجبين ماجد أمين وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة، قصائد شعرية معبرة عن المناسبة .

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