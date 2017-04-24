محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يفتتح المعرض الثالث للإختراعات والمعرض الهندسي الأول للمشاريع بكلية الهندسة (مكتمل)





افتتح الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بكلية الهندسة بجامعة صنعاء المعرض اليمني الثالث للاختراعات، والمعرض الهندسي الأول للمشاريع والإبداعات الهندسية والتي تأتي متزامنة مع المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي.



وقص رئيس المجلس السياسي الأعلى ومعه عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ونائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول، الشريط إيذاناً بإفتتاح المعرض.



وطاف الأخ صالح الصماد ومرافقوه بأجنحة المعرض المختلفة .. مستمعاً من المبدعين والمخترعين اليمنيين من طلاب وطالبات جامعة صنعاء وغيرها من المؤسسات العلمية والتعليمية والقطاع الخاص، إلى شروح عن الاختراعات وطبيعتها وفوائدها والإمكانات والمدخلات المحلية الخالصة المستخدمة فيها.



واستمع رئيس المجلس السياسي الأعلى من رئيس اللجنة التحضيرية للمعرض الثالث وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال عبد الإله شيبان إلى شرح عن أفكار المعرض وما يحتويه من مشاريع هندسية وطبية وكهربائية والكترونية وغيرها من المجالات.



كما استمع إلى شرح عن أهداف المعرض في تمكين المخترعين من عرض أفكارهم واختراعاتهم وتقييمها وكذا التشجيع على نشر ثقافة الاختراع وتحفيز الشركات والمؤسسات لإستثمار الإختراعات كونها من أهم عوامل الصناعات.



واطلع رئيس المجلس السياسي الأعلى على محتويات المعرض وما تضمنه من أجنحه شملت المعرض الهندسي الأول لطلاب كلية الهندسة والمخترعين الحاصلين على براءة اختراع أو تقدموا بطلبات تسجيل وكذا جناح المخترعين الفنيين والأكاديميين طلاب الجامعات والمدارس.



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن إعجابه بما شاهده من مشاريع وتصاميم هندسية إبداعيه .. معتبرا ما قام به المشاركين ثورة علمية جاءت نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ما يؤكد عدم الإستسلام للعوائق التي فرضها العدوان.



وحث أصحاب الإختراعات والإبداعات على مزيد من التألق في ميادين العمل المبدع والخلاق .. معبرا عن سعادته بإبداعات واختراعات المشاركين وما قرأه في عيون أبناء اليمن اليوم بعد عامين من أعتى عدوان وحصار وحشي على شعب من شعوب العالم ودولة ذات سيادة في محاولة يائسة بائسة لتفتيت الوطن واستعباد أبنائه وتحطيم معنوياتهم ونفسياتهم وقدراتهم.



وقال " إن اليمنيين كسروا بهذه الروح المبدعة كل القواعد والمألوف والسائد في مثل هذه الأوضاع التي أراد العدوان مفاقمتها بكل الوسائل وكان الجواب دوماً من الشعب العزيز الحر الأبي ".



وقد أعرب المخترعون والمبدعون عن سعادتهم بإفتتاح رئيس المجلس السياسي الأعلى ومرافقوه للمعرض وهو ما يعد دافعا حقيقيا لهم بالمضي قدما في تطوير اختراعاتهم وتسويقها طالما كانت الحياة العليمة والتعليمية في رأس اولويات القيادة السياسية للبلد وخاصة في الوقت الراهن وتحدياته.



وعبروا عن اعتزازهم الكبير يما يحققه الوطن من صمود وتحدي للعدوان السعودي الامريكي على اليمن وشعبه ، مؤكدين انهم ينطلقون في هذه المرحلة من روح التحدي والثبات والصبر التي يعيشها الوطن ومن همومه واحتياجاته ومتطلبات المواجهة في كافة الميادين الاقتصادية والمعيشية والعسكرية .



حضر الإفتتاح عدد من الوزراء ورئيس جامعة صنعاء وعمداء الكليات ورؤساء عدد من الجامعات الأهلية والخاصة ورجال الأعمال والأكاديميين.

سبأ [24/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ