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تكريم المعلمات المبرزات بمدرسة الثورة النموذجية للبنات بإب
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تكريم المعلمات المبرزات بمدرسة الثورة النموذجية للبنات بإب
[24/أبريل/2017] إب – سبأ:


نظمت مدرسة الثورة النموذجية للبنات بمديرية المشنة بمحافظة إب بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة اليوم حفل تكريم للمعلمات المبرزات بالمدرسة.

وفي حفل التكريم ثمن وكيل المحافظة صادق حمزة بالجهود التي يبذلها المعلمين والمعلمات في الميدان وحرصهم على استمرار العملية التعليمية وتخريج جيل مسلح بالعلم والمعرفة رغم العدوان والحصار.

وأشار إلى الرسالة السامية للمعلم في تنشئة الأجيال علي القيم والمبادئ الوطنية والتسلح بالعلم والمعرفة.

وأوضح وكيل المحافظة أن تكريم المعلم هو تكريم للمجتمع وعرفان بدوره ومكانته.. لافتا إلى أنه سيتم تكريم كافة المعلمين والتربويين المبرزين بالمحافظة.

سبأ
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