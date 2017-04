Des victoires des Forces yéménites dans de nombreux fronts de bataille [24/أبريل/2017]



SANA'A, 24 Avril (SABA)- En réponse des crimes de la coalition de l'agression saoudo-américaine , les forces conjointes yéménites ont tués, blessés des soldats saoudiens et des mercenaires pro-saoudiens, saisi des munitions, des sites repris dans de nombreux fronts de bataille.



Un missile de Zelzal 2 ont été lancé sur les rassemblements de l'armée saoudienne à Alab, a déclaré une source militaire.



Les forces conjointes yéménites ont visé des rassemblements de l'armée saoudienne avec un certain nombre de bombardements sur le site AL-Kares, a abattu deux soldats saoudiens dans le site d'AL-Dabrah, détruit un véhicule militaire au nord d'AL-Maeen et tuant son équipage, et détruit la machine des armes à feu 50 et tués son équipage par le bombardement d'artillerie dans la colline d'AL-Hamra in Jizan, selon la chaîne AL-Masirah.



L'artillerie de l'armée a également visé des rassemblements de soldats saoudiens et des combattants aux sites de Soqam, Mosdahdeth AL-Makhrooq et Nhiqah, Sodais et à l'ouest AL-Fawaz et AL-Makhrooq, et Salateh AL-Khadra, avec un certain nombre de bombardements entraînant directement blessures, a ajouté la source.



Les médias de guerre ont dit qu'ils ont tué trois combattants payés dans des zones séparées dans la ville, et l'unité d'ingénierie a détruit un mécanisme militaire des combattants payés avec deux engins explosifs dans le district de Moza'a, et l'artillerie a visé des rassemblements de combattants payés à AL-Jahmaliah à Taiz.



De plus, le missile Qaher M2 a été lancé sur les rassemblements de combattants payés à Al-Jawf, causant 47 combattants tués, y compris des dirigeants.



En outre, les forces conjointes yéménites ont frappé des rassemblements des mercenaires dans le camp d'AL-Sadreen à Moris, à AL-Dala'a.



Les attaques menées par les forces yéménites contre des cibles saoudiennes sont menées en représailles à des opérations militaires de Riyad qui a été lancé en Mars 2015 et ont tué plus de 12.000 Yéménites, selon l'ONU.



AS/AS



SABA