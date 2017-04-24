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  اقتصاد
مصلحة الضرائب تتلف ألف و670 كرتون من السجائر المهربة
[24/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:



أتلفت مصلحة الضرائب ممثلة بالوحدة التنفيذية لكبار المكلفين اليوم بصنعاء ألف و670 كرتون من السجائر المهربة بقيمة إجمالية 125 مليون ريال.

وخلال عملية الاتلاف أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب طارق زيد المطهر استمرار المصلحة مستمرة في مكافحة التهريب تحت أي ظروف .. مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تمكنت من إتلاف كميات كبيرة من السجائر المهربة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية ودورهم الكبير في ضبط عمليات التهريب بما يخدم المصلحة العامة وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان.

فيما أشار مدير عام الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين وحيد الكبسي إلى أن هذه الكمية من السجائر المهربة تم ضبطها في الحزام الأمني للعاصمة صنعاء .

سبأ
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