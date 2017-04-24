محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية بعزلة روحان بالمحويت تندد بالعدوان والحصار





نظم مشائخ ووجهاء وأبناء عزلة الروحاني بمديرية الرجم بمحافظة المحويت اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار المفروض على الشعب اليمني.



وأكد المشاركون في الوقفة أن المجازر التي يرتكبها تحاف العدوان بحق الشعب اليمني جرائم حرب لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها.



واستنكروا استمرار الصمت الدولي إزاء ما يتعرض له اليمن من جرائم وحصار على مدى أكثر من عامين.



وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز الاصطفاف الوطني على كافة الأصعدة لمواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

سبأ [24/أبريل/2017] المحويت - سبأ:سبأ