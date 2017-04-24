عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات الفرنسية تضع 29 شخصاً قيد الحجز الاحتياطي





وضعت السلطات الفرنسية 29 شخصاً قيد الحجز الاحتياطي اثر التظاهرات المناهضة للفاشية في باريس مساء امس الاحد بعد الاعلان عن نتائج الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية بفرنسا.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن الشرطة ان ستة شرطيين وثلاثة متظاهرين اصيبوا بجروح طفيفة في هذه المواجهات والتي تم توقيف 143 شخصاً اثرها.



واوضحت ان مئات من الشبان المناهضين للفاشية تجمعوا في العاصمة الفرنسية للاحتجاج ضد مرشح الوسط مانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن اللذين سيخوضان الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 7 مايو المقبل .



وتجمع المتظاهرون قبل نشر أولى تقديرات النتائج بدعوة من حركات (مناهضة للفاشية) و(مناهضة للعولمة).



واشارت الى ان قوات الامن تعرضت للرشق بزجاجات وألعاب نارية من الشبان الذين كان معظمهم يرتدي لباساً اسود وملثمين، فيما تعرضت عدة سيارات للحرق والواجهات للتحطيم.

سبأ [24/أبريل/2017] باريس – سبأ :سبأ