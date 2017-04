Sayed Houthi appelle à une coalition régionale contre les Etats-Unis [24/أبريل/2017]



SANA'A, 24 Avril (SABA) - Sayed Abdel Malek al-Houthi, chef du mouvement d'Ansarallah a appelé à la formation d’une coalition régionale à l’encontre des Etats-Unis. Il a dans ce contexte appelé toutes les parties libres dans la région à coopérer et à s’unir pour contrer l’offensive meurtrière américaine contre la nation (Oumma) et la région.



Lors d’un discours prononcé dimanche, Sayed al-Houthi, a assuré que ces parties ont droit à coopérer ouvertement comme le font les Américains qui créent des coalitions ici et ailleurs.



Pour M.al-Houthi, « les États-Unis, qui arborent l’étendard de la lutte contre le terrorisme, sont eux-mêmes à l’origine du terrorisme ». Et d’ajouter : " Les États-Unis cherchent à être la seule partie influente dans les dossiers yéménite, irakien et syrien et autres"….



" L’offensive des États-Unis et d’Israël dans notre région a pour objectif de renforcer leur mainmise sur nos richesses et de dominer la volonté des peuples ", a également affirmé le chef d’Ansarullah qui a appelé le peuple yéménite à faire la guerre aux forces saoudiennes et émiraties qui ont occupé une partie du Yémen.



Rappelons qu’une coalition regroupant les Etats Unis, l’Arabie et les Emirats et d’autres pays arabes mènent depuis mars 2015 des frappes meurtrières et destructrices contre le Yémen.



AS/AS





