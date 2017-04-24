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حفل تكريمي لشاعر الصمود وعاملات التأهيل المجتمعي والأطفال المعاقين برداع
[24/أبريل/2017] البيضاء - سبأ:


نظمت جمعية التأهيل المجتمعي بمدينة رداع محافظة البيضاء اليوم حفل تكريمي لشاعر الصمود وعاملات التأهيل المجتمعي والأطفال المعاقين وخريجي الجامعة من منتسبي الجمعية والمساحات الصديقة للأطفال.

وفي الفعالية أشار محافظ البيضاء علي محمد المنصوري إلى أن اليمن يمر أوضاع صعبة في ظل إستمرار العدوان السعودي الأمريكي، ما يتطلب من الجميع تضافر الجهود لتجاوز هذه المرحلة والتحديات .

وثمن جهود جمعية التأهيل المجتمعي وأنشطتها وبرامجها المختلفة بما يخدم قضايا المجتمع .. لافتا إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني في جوانب التوعية والاهتمام بالمعاقين وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

وأشاد المحافظ المنصوري بالإنتصارات البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مختلف جبهات الشرف والبطولة من أجل الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره وسيادته وكرامة وعزة أبناءه.

وفيما أشارت رئيسة جمعية التأهيل المجتمعي ندى الخضر إلى أن الجمعية تنفيذ عدد من المهام والأنشطة في رعاية المعاقين وتنمية المواهب والإبداعات والمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة .

واستعرضت أبرز الأنشطة التي نفذتها الجمعية خلال الفترة الماضية ودروها في التنمية المجتمعية وخدمة المجتمع المحلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

تخلل الفعالية فقرات فنية وإنشادية ومسرحية، وقصيدة للشاعر أمين الجوفي .

وفي ختام الفعالية كرم محافظ البيضاء ومعه مدير عام مديرية رداع أحمد العكام ومدير عام الشؤون القانونية حسين الحسني شاعر الصمود والتحدي أمين ناجي الجوفي الحاصل على لقب متنبي الشعراء تقديرا لإسهاماتها ومشاركاته في المحافل والفعاليات الوطنية.

كما تم تكريم الطلاب الخريجين من جامعة البيضاء من منتسبي جمعية التأهيل المجتمعي برداع وكذا تكريم الداعمين والمتعاونين في إنجاح الفعالية ودعم جهود الجمعية .

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