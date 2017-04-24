رئيس المجلس السياسي الأعلى يدشن فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي (مكتمل) دشن الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، ونائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول.. كوريا الشمالية: مستعدون لضرب الأسطول الأميركي قالت كوريا الشمالية، إنها مستعدة لإغراق حاملة طائرات أمريكية لإظهار قوتها العسكرية، وذلك عقب انضمام سفينتين تابعتين للبحرية اليابانية إلى حاملة الطائرات الأميركية كارلفينسون في غرب المحيط الهادي. مناقشة خطة الرقابة على الأسعار والسلع بأمانة العاصمة ناقش اجتماع بمكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين محمد جمعان خطة الرقابة على الأسعار والسلع الغذائية خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك. غداً نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات يتحدد غداً الثلاثاء طرفي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها بصنعاء الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول.