[24/أبريل/2017] مأرب - سبأ:
نظم أبناء محافظة مأرب أمسية ثقافية بمناسبة الذكرى السنوية الـ 13 للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي.
وألقيت في الأمسية بحضور قيادات السلطة المحلية والمشائخ، كلمات وقصائد شعرية ومقتطفات من سيرة الشهيد القائد عبرت عن أهمية إحياء المناسبة وإستلهام الدروس والعبر من مسيرة الشهيد حسين الحوثي وجهاده في سبيل نصرة المستضعفين.
وأكدت ضرورة إستمرار المشروع القرآني للشهيد والصمود والتصدي للعدوان السعودي الأمريكي ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال لنيل الحرية والإستقلال وتطهير تراب الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.
وحيا أبناء مأرب التضحيات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية والإنتصارات التي يحققونها في مختلف الجبهات دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.
سبأ