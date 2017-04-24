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غداً نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يتحدد غداً الثلاثاء طرفي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها بصنعاء الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول.
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  رياضة
غداً نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
[24/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


يتحدد غداً الثلاثاء طرفي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها بصنعاء الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول.

ويحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً مواجهتي نصف النهائي الساخنتين أبرزهما مباراة فريقي شركة جمعان وشركة إيجلز، فيما يتواجه في اللقاء الثاني فريقا جودة فوود والغراسي تيليكوم.

ويتأهل الفائزان من كلا المواجهتين للمباراة النهائية للبطولة التي ستقام الاثنين القادم، فيما يتواجه الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي تقام في اليوم ذاته.

وكان فريق شركة جمعان تأهل لنصف النهائي عقب فوزه العريض على فريق هاتفي بخمسة أهداف دون رد ضمن مباريات الدور ربع النهائي التي جرت الثلاثاء الماضي، فيما تأهل إيجلز للدور ذاته بفوزه الصعب على فريق شركة إم تي إن بهدفين مقابل هدف، وجاء تأهل الغراسي تيليكوم بفوزه على كاك بنك بركلات الترجيح 2/1 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله، كما تأهل جودة فوود إثر فوزه على فريق الإعلام الرياضي المرئي بهدف دون مقابل.

سبأ
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