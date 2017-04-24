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إستفادة أكثر من ألفين مزارع من برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات في ثلاث محافظات
[24/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


استفاد أكثر من ألفين مزارع ومهندس وقاية نباتات من برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات النباتية الذي نفذته وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات في عدد من مديريات أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة وذمار منذ مطلع العام الجاري .

وأوضح مدير عام وقاية النباتات المهندس عبدالله السياني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة نفذت منذ مطلع العام الجاري 180 دورة تدريبية ويوماً حقلياً توعوياً عن الإستخدام الآمن للمبيدات وأهمية تطبيق برامج الإدارة المتكاملة للآفات، وإستهدفت أكثر من ألفين مزارع ومهندس وقاية نباتات وعدد من خريجي وقاية النبات من الجامعات اليمنية وعدد من تجار التجزئة للمبيدات في محافظتي الحديدة وذمار وأمانة العاصمة .

وأشار إلى أن البرنامج هدف إلى رصد أهم الآفات النباتية في تلك المناطق وتطبيق برنامج المكافحة المتكاملة والذي يشمل تنفيذ أيام حقلية إيضاحية وإرشادية للمزارعين بكيفية تطبيق برامج الإدارة المتكاملة للآفات وتوعيتهم بأهمية الممارسات الزراعية السليمة والتقنيات الحديثة التي تسهم في تقليل مخاطر الإصابة بالآفات والفطريات النباتية والحد من الخسائر الاقتصادية ونسبة الفاقد في المحصول .

ونوه السياني بأهمية البرنامج وتركيزه في الوصول إلى المزارعين على مستوى القرية والمديرية واستهداف مختلف فئات المجتمع المتعاملة مع المبيدات للتوعية والتأكيد على أهمية تطبيق برامج الإدارة المتكاملة للآفات وتطبيق العمليات الزراعية والخدمة الجيدة للمحصول للتقليل من الخسائر الاقتصادية التي تحدثها الآفات النباتية.

واعتبر برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات النباتية من أبرز الوسائل المساهمة في التقليل من أضرار الإستخدام العشوائي والمفرط للمبيد في المكافحة إلى جانب رفع الوعي بضرورة التعامل السليم والآمن مع المبيدات تفاديا لمخاطرها وأضرارها الصحية والبيئية .. داعيا إلى عدم إستخدام المبيدات في مكافحة الآفات النباتية إلا في حالات الضرورة القصوى وذلك تجنباً لآثارها السلبية على الصحة العامة وسلامة البيئة.

ووفقا لمدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة فإن البرنامج يأتي ضمن خطة وتوجيهات قيادة الوزارة بالتدخل الطارئ لمساعدة المزارعين في مختلف المحافظات على مكافحة الآفات النباتية والتقليل من حجم الخسائر في المحاصيل نتيجة الإصابة بالآفات .. مبينا أنه تم تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات في عدد من مديريات محافظاتي الحديدة وذمار وأمانة العاصمة، كما سيتم استهداف بقية المحافظات حيث يجري حاليا الإعداد لتجهيز فرق فنية ميدانية لتنفيذ البرنامج في عدد من مديريات محافظة صنعاء خلال الأسبوع القادم .

وتوقع المهندس السياني أن يحقق البرنامج نتائج إيجابية ومثمرة يلمسها المزارعون من خلال زيادة إنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية المختلفة، مما يسهم في تحسن مستوى الدخل المعيشي للأسر الزراعية وتلبية إحتياجاتهم من الأمن الغذائي .

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