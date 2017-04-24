رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل موناكو يلتقي سان جيرمان الاربعاء في نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم





يلتقي فريق موناكو متصدر الدوري الفرنسي والمتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا فريق سان جيرمان محتكر الالقاب المحلية بعد غدٍ الاربعاء في نصف نهائي كأس فرنسا.



ويأتي اللقاء بعدما حسم باريس سان جيرمان الفصل الأول من معركته مع موناكو هذا الموسم وتتويجه بطلاً لمسابقة كأس رابطة الأندية الفرنسية المحترفة بفوزه الكبير عليه 4-1 في المباراة النهائية في الأول من الشهر الجاري.



ويتنافس الفريقان بشراسة على صدارة الدوري الفرنسي هذا الموسم، ويتصدر موناكو الترتيب برصيد 80 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن سان جيرمان، لكن لفريق الإمارة مباراة مؤجلة ضد سانت إتيان أرجئت من المرحلة الـ 31 لانشغاله بالمباراة النهائية لكأس الرابطة.



ويتميز موناكو عن غريمه هذا الموسم باستمرار حلمه الأوروبي بعد بلوغه نصف نهائي دوري الأبطال على حساب دورتموند الألماني بفوزه عليه 3-2 و3-1 ذهاباً وإياباً .. مؤكداً نجاعته الهجومية محلياً وقارياً، في حين كان مشوار سان جيرمان توقف في الدور ثمن النهائي أمام برشلونة الإسباني.



وفي المواجهة الثانية في نصف النهائي، يلتقي انجيه مع غانغان.

سبأ [24/أبريل/2017] باريس – سبأ :سبأ