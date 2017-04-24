محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمال اليمن يوجهون رسالة إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة





نظم الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن اليوم وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المانحين للاحتياجات الإنسانية في اليمن في العاصمة السويسرية جنيف.



وبعثت الوقفة الاحتجاجية رسالة إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية استيفن أوبراين أكدت على ضرورة إيقاف العدوان وسرعة صرف المرتبات المتأخرة وانتظام صرفها في المحافظات التي لم تستلم رواتبها منذ 7 أشهر وعدم تسيسه .



كما طالبت برفع الحصار الجوي والبري والبحري وتحيد الجانب الاقتصادي عن الصراع السياسي وتوريد جميع إيرادات الجهات الحكومية إلى البنك المركزي وفروعه في جميع محافظات الجمهورية وإلزام الأطراف بالعودة إلى الحوار السياسي فورا، وإنقاذ الشعب اليمني من المجاعة .



وكان المهجرون قسرا من المديريات الغربية بمحافظة تعز قد نفذوا وقفتهم الاحتجاجية الأسبوعية أمام مقر الأمم المتحدة مطالبين بسرعة وقف العدوان وإيصال المساعدات الإغاثية.

سبأ [24/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ