رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تقدم نادال إلى المركز الخامس عالمياً في تصنيف لاعبي التنس المحترفين





تقدم لاعب التنس الإسباني رفائيل نادال إلى المركز الخامس عالمياً في تصنيف لاعبي التنس المحترفين بعد إعلان القائمة الجديدة اليوم الاثنين، فيما احتفظ البريطاني آندي موراي بالمركز الاول .



وجاء تقدم نادال بعدما حسم لقب بطولة مونت كارلو للمرة العاشرة امس الأحد ليتقدم خطوتين ويصبح في المركز الخامس بالتصنيف العالمي بينما لم يحدث أي تغيير في أول أربعة مراكز.



واحتفظ البريطاني آندي موراي بالمركز الأول ويليه الصربي نوفاك ديوكوفيتش والثنائي السويسري ستانيسلاس فافرينكا وروجر فيدرر.



وبقي الكندي ميلوش راونيتش سادساً، بينما تراجع الياباني كي نيشيكوري خطوتين ليصبح بالمركز السابع واستمر الكرواتي مارين شيليتش بالمركز الثامن والنمساوي دومينيك تيم تاسعاً.



وتقدم البلجيكي ديفيد جوفين ثلاثة مراكز ليكمل قائمة أول عشرة مصنفين على حساب الفرنسي جو ويلفريد تسونجا.

سبأ [24/أبريل/2017] لندن - سبأ :سبأ