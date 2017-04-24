روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى عدم استحداث مشاكل مصطنعة في العلاقات بينهما





دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتحاد الأوروبي إلى عدم استحداث مشاكل مصطنعة في العلاقات بين الجانبين .



وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع المسئولة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في موسكو ان "المحادثات أكدت وجود العديد من النقاط حيث لا تتطابق مواقفنا".



واضاف ان "سبب ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى الخلفية العامة في علاقاتنا التي تشكلت نتيجة رد فعل الاتحاد الأوروبي على خطوات روسيا بعد الانقلاب على السلطة في أوكرانيا".



وأكد أنه على الرغم من هذه القضية المحورية، مازالت روسيا مهتمة بمواصلة الحوار .. معرباً عن أمله في أن تتغلب التقييمات العقلانية للأحداث السابقة والراهنة في نهاية المطاف.



بدورها قالت موغيريني أنه من غير المجدي اعتبار روسيا والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين في ظل استمرار العقوبات المتبادلة.



وأكدت الدبلوماسية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يريد أن تعود علاقاته مع روسيا إلى سابق عهدها، لكنه أمر مستحيل في ظل العقوبات.

سبأ [24/أبريل/2017] موسكو – سبأ :سبأ