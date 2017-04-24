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وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية لدى اليمن
[24/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم بصنعاء القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية لدى اليمن اندريه تشرنوفول.

وفِي اللقاء شدد وزير الخارجية على أهمية اضطلاع روسيا الاتحادية ومجموعة ال 18 الراعية لعملية التسوية السياسية في اليمن بمسؤوليتها إزاء التعهدات والالتزامات التي قدمتها جماعة الفار هادي المنتهية ولايته إلى المجتمع الدولي عند اتخاذه القرار الكارثي بنقل البنك المركزي وما صاحبه من تداعيات على الوضع المعيشي للمواطن اليمني وتوقف صرف المرتبات منذ شهر أكتوبر 2017م.

وتناول اللقاء التحضيرات العسكرية للعدوان السعودي - الإماراتي على الساحل الغربي لاقتحام محافظة وميناء الحديدة حيث أوضح وزير الخارجية بأن أي تصعيد العدوان السعودي - الاماراتي لن تقتصر تداعياته على الوضع الإنساني فقط ، بل سيؤثر على سلامة خط الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب ويُعد هذا تهديداً للسلم والأمن الدوليين ، وأن على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤوليته وفقاً لميثاق الأمم المتحدة .

وأشار وزير الخارجية إلى أن على المجتمع الدولي وبالأخص الدول العظمى إدراك أن استمرار العدوان السعودي - الاماراتي على اليمن يهيئ البيئة الخصبة في المناطق اليمنية المحتلة للجماعات الإرهابية والمتطرفة التي لن يتوقف تأثيرها على اليمن بل سيتعدى الحدود فالإرهاب لا يعترف بحدود أو مجتمعات او ثقافات معينة ، وسيصل تأثره إلى عواصم دول العدوان والدول المؤيدة له .

سبأ
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