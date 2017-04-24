النفط يرتفع مع توقعات بتمديد اتفاق خفض الإنتاج [24/أبريل/2017] سنغافورة – سبأ:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مدفوعة بتوقعات بأن تمدد أوبك اتفاق خفض الإنتاج ليسري في عام 2017 بالكامل لكن الزيادة المستمرة في أنشطة الحفر بالولايات المتحدة حدت من المكاسب.



وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.64 في المائة إلى 49.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.49 بتوقيت جرينتش لكنها تظل دون مستوى 50 دولارا الذي نزلت عنه يوم الجمعة.



وزادت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتا أو 0.67 في المائة إلى 52.31 دولار للبرميل.



وهبطت أسعار النفط كثيرا الأسبوع الماضي بفعل ارتفاع إمدادات الخام رغم تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين الآخرين بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني لدعم السوق.

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