مديرية الثورة تتوج بمسابقة كرة الطاولة وبني الحارث تحرز المركز الأول للشطرنج بدورة الألعاب المدرسية [24/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

توج فريق مديرية الثورة بمسابقة كرة الطاولة للطالبات لدورة الألعاب المدرسية الاولى التي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع امانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات.



جاء تتويج فريق مديرية الثورة بالمسابقة إثر تغلبه اليوم على فريق مديرية صنعاء القديمة 3/ صفر وفوزه بذات النتيجة على فريق مديرية الوحدة.



وتقام غدا الثلاثاء مباراة تحديد المركزين الثاني والثالث بين مديريتي صنعاء القديمة والوحدة.

وشارك في مسابقة كرة الطاولة عشر مديريات تنافست بنظام خروج المغلوب ووصل للدور النهائي ثلاث مديريات لعبت بطريقة الكل مع الكل من دور واحد.



الى ذلك احرزت لاعبة مديرية بني الحارث شيماء الحكيمي المركز الأول في مسابقة الشطرنج للطالبات بعدما جمعت سبع نقاط من اصل سبع جولات وحلت لاعبة مديرية شعوب ياسمين الجند في المركز الثاني برصيد خمس نقاط ونصف.



وجاءت لاعبة مديرية الصافية مريم يونس في المركز الثالث بخمس نقاط متساوية مع لاعبة مديرية شعوب خلود البجلي بنفس الرصيد فيما احتلت لاعبة مديرية الثورة زينب العرابي المركز الرابع باربع نقاط ونصف.



واقيمت مسابقة الشطرنج بنظام السويسري من سبع جولات بمشاركة عشر مديريات حيث تنافست 44 لاعبة على لقب المسابقة.

وفي مسابقة كرة القدم للطلاب تأهلت فرق مدرسة الثريا , الوحدة العربية , نشوان , وعمر بن عبد العزيز الى المربع الذهبي.

جاء تأهل الفرق الاربع الى نصف النهائي بعد فوز مدرسة الثريا من مديرية الصافية على فريق مدرسة الزبيري من مديرية الوحدة بثلاثة اهداف دون مقابل وبالنتيجة نفسها فاز فريق مدرسة الوحدة العربية من مديرية معين على فريق مدرسة عمر العيسي من مديرية السبعين (أ).

وتغلب فريق مدرسة نشوان الحميري من مديرية صنعاء القديمة على فريق مدرسة خالد بن الوليد من مديرية التحرير بركلات الترجيح 3 / 2 بعد التعادل الايجابي بهدف لمثله وبالنتيجة ذاتها تغلب فريق مدرسة عمر بن عبد العزيز من مديرية بني الحارث على فريق مدرسة المعتصم من مديرية الوحدة.

وتتواصل منافسات المسابقة نفسها المقامة حالياً على ملعب النادي الاهلي غدا الثلاثاء بإقامة لقاءين في المربع الذهبي لتحديد طرفي المباراة النهائية يجمع اللقاء الاول فريق مدرسة الثريا من مديرية الصافية مع فريق مدرسة نشوان من مديرية صنعاء القديمة ويتواجه في اللقاء الثاني فريق مدرسة الوحدة العربية من مديرية معين مع فريق مدرسة عمر بن عبد العزيز من مديرية بني الحارث.

وفي مسابقة الكرة الطائرة المخصصة للطالبات فقط تأهل فريقا مديريتي الوحدة والثورة الى نهائي المسابقة المقامة حاليا في صالة الرواد بالنادي الاهلي.

جاء تأهل فريق مديرية الوحدة الى المباراة النهائة بعد فوزه على فريق مديرية صنعاء القديمة بشوطين دون رد بواقع 25/ 12 و 25/ 20 وفوز فريق مديرية الثورة على فريق مديرية شعوب بشوطين دون مقابل بمحصلة 25/ 19 و 25/ 10.

بهذا يلتقي غدا الثلاثاء فريقا مديريتي الوحدة والثورة لتحديد بطل المسابقة ويلعب فريقا مديريتي صنعاء القديمة وشعوب على المركزين الثالث والرابع.

يذكر أن الدورة تقام أيضاً بالتعاون مع شركات تجارية هي: مجموعة الجيل الجديد، مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده، مجموعة الكبوس التجارية، شركة الروضة، ومجموعة شارب.

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