الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين [24/أبريل/2017] بنجالور - سبأ:

هبط سهر الذهب بأكثر من واحد في المائة اليوم الاثنين إلى أقل مستوى في نحو أسبوعين مع اقبال المستثمرين على شراء الأسهم.



وتراجع السعر الفوري للذهب إلى 1270.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.18 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين عند 1265.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وهبط الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 1.3 في المائة إلى 1272.80 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.6 في المائة إلى 17.77 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 في المائة إلى 966.40 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاديوم واحدا في المائة إلى 799.30 دولار للأوقية.

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