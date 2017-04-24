ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 24 - أبريل - 2017 الساعة 05:30:58م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يدشن فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي (مكتمل)
دشن الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، ونائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول..
كوريا الشمالية: مستعدون لضرب الأسطول الأميركي
قالت كوريا الشمالية، إنها مستعدة لإغراق حاملة طائرات أمريكية لإظهار قوتها العسكرية، وذلك عقب انضمام سفينتين تابعتين للبحرية اليابانية إلى حاملة الطائرات الأميركية كارلفينسون في غرب المحيط الهادي.
مناقشة خطة الرقابة على الأسعار والسلع بأمانة العاصمة
ناقش اجتماع بمكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين محمد جمعان خطة الرقابة على الأسعار والسلع الغذائية خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.
غداً نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يتحدد غداً الثلاثاء طرفي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها بصنعاء الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول.
آخر الأخبار:
لقاء إعلامي بصنعاء لمناقشة برامج الصحة الإنجابية
وكيل محافظة ريمة يزور روضة الشهداء بمنطقة المنصح بمديرية الجبين (للصحف)
حفل تكريمي لشاعر الصمود وعاملات التأهيل المجتمعي والأطفال المعاقين برداع
أبناء مأرب يحيون الذكرى السنوية ال13 للشهيد القائد حسين الحوثي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين
[24/أبريل/2017] بنجالور -  سبأ:
هبط سهر الذهب بأكثر من واحد في المائة اليوم الاثنين إلى أقل مستوى في نحو أسبوعين مع اقبال المستثمرين على شراء الأسهم.

وتراجع السعر الفوري للذهب إلى 1270.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.18 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين عند 1265.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبط الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 1.3 في المائة إلى 1272.80 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.6 في المائة إلى 17.77 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 في المائة إلى 966.40 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاديوم واحدا في المائة إلى 799.30 دولار للأوقية.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
النفط يرتفع مع توقعات بتمديد اتفاق خفض الإنتاج
تراجع مؤشر سوق مسقط عند الإغلاق
مناقشة خطة الرقابة على الأسعار والسلع بأمانة العاصمة
المركزي الليبي: 114 مليار دولار خسائر إغلاق حقول النفط بالسنوات الأربع الماضية
الطيران العُماني يعلن انضمام طائرة جديدة من طراز (بوينج 9-787) الى أسطوله
الصين تحقق فائضا تجارياً بلغ 23.92 مليار دولار في مارس الماضي
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
السلطات الأمريكية ترفض طلب شركة إكسون موبيل إستئناف تنقيب النفط في روسيا
تراجع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية نحو 97 نقطة
روسيا واليابان تستعدان لتوقيع إتفاقات لتنفيذ نحو 20 مشروعاً مشتركاً

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[24/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن ثمان غارات على محافظة ذمار
[24/أبريل/2017]
استمرار استهداف المواطنين وممتلكاتهم من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي
[24/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن ثمان غارات على محافظة صعدة
[24/أبريل/2017]
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان في الكندي وخلفه بتعز
[23/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by