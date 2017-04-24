محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الجيش واللجان الشعبية تستهدف مواقع الجنود السعوديين في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية





استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات ومواقع الجيش السعودي ومرتزقته في عددا من الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ زلزال2 على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في منفذ علب بعسير .



وفي جيزان قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الجيش السعودي في تبة القرن وموقع الكرس وتم تمشيط أحد المواقع المستحدثة بالخوبة وفرار حاميته , فيما تم تدمير آلية وتدمير 50 ومصرع طاقمهما في منطقتي التبة الحمراء و شمال المعايين , وتم قنص جنديين سعوديين في موقع الضبرة .



وأشار المصدر إلى أن المدفعية استهدفت مواقع سقام ومستحدث المخروق ونهيقة ورقابة السديس وسلاطح قبالة منفذ الخضراء وتجمعات الجنود السعوديين غرب الفواز والمخروق في نجران محققة إصابات مباشرة .



وأكد المصدر مصرع و إصابة ٤٧ من المرتزقة بينهم القيادي المرتزق بدر الحبيشي إثر ضربة الصاروخ الباليستي قاهر m2 على مركز قيادة المنطقة العسكرية السادسة بمحافظة الجوف ، كما تم إطلاق صاروخ زلزال2 وقصف مدفعي على تجمعات المرتزقة في معسكر الجرعوب بمديرية المتون، واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة في سايلة العرضي ومحيط قرية العضبة في مديرية الغيل.



وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة في الجحملية بمديرية صالة والكندي في محافظة تعز محققة إصابات مباشرة , في حين دمرت مدرعة وآلية عسكرية للمرتزقة بعبوتين ناسفتين في مديرية موزع .



وحسب المصدر قتل ثلاثة من المرتزقة بنيران الجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة من مدينة تعز , ودمرت مدرعة تابعة للغزاة والمرتزقة بصاروخ مضاد للدروع في سايلة موزع بالمحافظة .



ونوه المصدر إلى قوات الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة في معسكر الصدرين بمريس في محافظة الضالع محققة اصابات مباشرة .

سبأ [24/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ