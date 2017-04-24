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استمرار استهداف المواطنين وممتلكاتهم من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي
[24/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي مستهدفة المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن طيران العدوان استهدف سيارة في منطقة الصنمة بمديرية الوازعية في محافظة تعز مما أدى إلى استشهاد وإصابة سبعة مواطنين ، مبيناً أن الطيران شن ثلاث غارات على مفرق المخا .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية سنحان بمحافظة صنعاء و تسع غارات على مديرتي ميدي وحرض بمحافظة حجة ، و11 غارة على منطقة بني سويد في مديرية ضوران بمحافظة ذمار ، و غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارة على منطقة المنزالة بمديرية الظاهر و غارتين على العقبة في منطقة مران بمديرية حيدان وثلاث غارات على مديرية شدا و غارتين على منطقتي مندبة والباحة في مديرية باقم .

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف و غارتين على وادي شواق في مديرية الغيل بمحافظة الجوف .

سبأ
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