محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استمرار استهداف المواطنين وممتلكاتهم من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي صنعاء - سبأ:



أكد مصدر عسكري استمرار غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي مستهدفة المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .



وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن طيران العدوان استهدف سيارة في منطقة الصنمة بمديرية الوازعية في محافظة تعز مما أدى إلى استشهاد وإصابة سبعة مواطنين ، مبيناً أن الطيران شن ثلاث غارات على مفرق المخا .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية سنحان بمحافظة صنعاء و تسع غارات على مديرتي ميدي وحرض بمحافظة حجة ، و11 غارة على منطقة بني سويد في مديرية ضوران بمحافظة ذمار ، و غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارة على منطقة المنزالة بمديرية الظاهر و غارتين على العقبة في منطقة مران بمديرية حيدان وثلاث غارات على مديرية شدا و غارتين على منطقتي مندبة والباحة في مديرية باقم .



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف و غارتين على وادي شواق في مديرية الغيل بمحافظة الجوف .

سبأ [24/أبريل/2017]سبأ