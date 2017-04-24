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آخر تحديث: الإثنين، 24 - أبريل - 2017 الساعة 01:41:47م
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وكيل وزارة التربية ومدير مكتب تربية تعز يناقشان سير العملية التعليمية بالمحافظة
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وكيل وزارة التربية ومدير مكتب تربية تعز يناقشان سير العملية التعليمية بالمحافظة
[24/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد لطف السقاف اليوم مع مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز عبد الخالق الصراري الجوانب المتصلة بالعملية التعليمية بالمحافظة.

وتطرق اللقاء إلى الترتيبات للامتحانات وموضوع التغذية المدرسية ومنح التربويين والمعلمين العاملين في الميدان بالمحافظة سلة غذائية.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع المتعلقة بسير العملية التعليمية بتعز في ظل ظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار والإجراءات العملية المتخذة لتجاوز الصعوبات.

سبأ
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