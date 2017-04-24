مصدر بوزارة الخارجية يرفض الأكاذيب التي وردت في تقرير أعوان الفار هادي رفض مصدر مسئول بوزارة الخارجية المغالطات والأكاذيب التي وردت في التقرير الذي أعدته سفارة أعوان الفار هادي في واشنطن بتمويل من قبل إحدى الدول الخليجية.