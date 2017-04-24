اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة خطة الرقابة على الأسعار والسلع بأمانة العاصمة





ناقش اجتماع بمكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين محمد جمعان خطة الرقابة على الأسعار والسلع الغذائية خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.



واستعرض الاجتماع إجراءات تنفيذ حملات رقابية ميدانية مستمرة ومكثفة على كافة الأسواق والمخازن والمحال التجارية في جميع مديريات الأمانة لضبط المتلاعبين بالأسعار بما يسهم في خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان الغاشم.



وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل أمانة العاصمة لقطاع تنمية الموارد المالية مازن نعمان إلى دور مكتب الصناعة بالأمانة في الرقابة على نوعية السلع الغذائية وجودتها وضبط الأسعار وإتلاف المواد الفاسدة والمنتهية خلال الفترة السابقة، وكذا آليات تحصيل الإيرادات وسبل تحسين الأداء.



وخلال الاجتماع أكد أمين محلي العاصمة أمين جمعان ضرورة مضاعفة الجهود فيما يخص تعزيز الموارد المالية والأوعية الإيرادية وتنشيط العمل بما يكفل في رفع نسبة الإيرادات مقارنة بالربط العام.



ووجه جمعان قيادة مكتب الصناعة بعمل خطة مناسبة تنظم عملية تحصيل الإيرادات بحيث تكون نسبة مقطوعة تشمل كافة الخدمات المفروض عليها ضريبة تجارية وبما تضمن منع الاختلالات الإدارية والميدانية عند عملية التحصيل .



وحث جميع مدراء عموم مديريات الأمانة على مضاعفة الجهود وتوحيدها كلا في إطار مديريته بما من شأنه ضبط المواد والسلع الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية.



ونوه أمين محلي العاصمة أمين جمعان إلى التحديات والصعوبات التي تواجهها السلطة المحلية بالعاصمة صنعاء لتأدية مهامها بالشكل المطلوب والعمل على استمرار توفير الخدمات الضرورية للمواطنين.



وشدد جمعان على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل الجميع في سبيل تعزيز تنمية الموارد المالية في كافة المديريات ورفع مستوى عملية تحصيل الإيرادات بما يسهم في رفد الخزينة العامة للدولة.



حضر الاجتماع مدير عام مكتب المالية بالأمانة ماجد العامري ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة خالد الخولاني وعدد من المعنيين.



سبأ [24/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ