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آخر تحديث: الإثنين، 24 - أبريل - 2017 الساعة 01:22:26م
القوة الصاروخية والمدفعية تستهدف تجمعات ومواقع الجيش السعودي في جيزان ونجران وعسير
استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته ودمرت آلياتهم في جيزان ، نجران وعسير .
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القوة الصاروخية والمدفعية تستهدف تجمعات ومواقع الجيش السعودي في جيزان ونجران وعسير
[24/أبريل/2017] جيزان – سبأ:


استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته ودمرت آلياتهم في جيزان ، نجران وعسير .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال2 على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في منفذ علب بعسير، محققة إصابات مباشرة .

وأشار المصدر إلى أن المدفعية قصفت تجمعات الجيش السعودي في تبة القرن وموقع الكرس، كما تم تمشيط أحد المواقع المستحدثة في الخوبة بجيزان وقنص جنديين سعوديين في موقع الضبرة.. موضحاً أنه تم تدمير آلية عسكرية ومعدل 50 ومصرع طاقمهما في منطقتي التبة الحمراء وشمال المعايين.

ونوه المصدر إلى أنه تم استهداف مواقع سقام، مستحدث المخروق، نهيقة، رقابة السديس، سلاطح قبالة منفذ الخضراء وتجمعات الجنود السعوديين غرب الفواز والمخروق في نجران بقذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة .

سبأ
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