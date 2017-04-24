محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوة الصاروخية والمدفعية تستهدف تجمعات ومواقع الجيش السعودي في جيزان ونجران وعسير





استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته ودمرت آلياتهم في جيزان ، نجران وعسير .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال2 على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في منفذ علب بعسير، محققة إصابات مباشرة .



وأشار المصدر إلى أن المدفعية قصفت تجمعات الجيش السعودي في تبة القرن وموقع الكرس، كما تم تمشيط أحد المواقع المستحدثة في الخوبة بجيزان وقنص جنديين سعوديين في موقع الضبرة.. موضحاً أنه تم تدمير آلية عسكرية ومعدل 50 ومصرع طاقمهما في منطقتي التبة الحمراء وشمال المعايين.



ونوه المصدر إلى أنه تم استهداف مواقع سقام، مستحدث المخروق، نهيقة، رقابة السديس، سلاطح قبالة منفذ الخضراء وتجمعات الجنود السعوديين غرب الفواز والمخروق في نجران بقذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة .



سبأ [24/أبريل/2017] جيزان – سبأ:سبأ