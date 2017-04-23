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استطلاعان للرأي يظهران فوز ماكرون بفارق كبير على لوبن في الدورة الثانية من الانتخابات الفرنسية
[24/أبريل/2017] باريس - سبأ:


أظهر استطلاعان للرأي أجريا بعد إعلان نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أن مرشح الوسط ايمانويل ماكرون سيفوز بفارق كبير على مرشحة اليمين مارين لوبن في الدورة الثانية من الانتخابات .

وأفاد معهد ايبسوس سوبرا ستيريا بأن مرشح حركة "إلى الأمام" سيحصل على 62 في المائة من الأصوات في مقابل 38 في المائة لمرشحة حزب الجبهة الوطنية.. في حين أورد معهد هاريس انتراكتيف أن الفارق سيكون أكبر مع 64 في المائة من الأصوات لماكرون و36 في المائة للوبن .

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت أمس الأحد نتائج شبه نهائية بحصول ماكرون على 23,7 بالمائة من الأصوات متقدما على لوبن التي حصلت على 21,9 بالمائة .

ويخوض ماكرون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 7 مايو أمام لوبن، بعد أن دعا أبرز المرشحين الخارجين من السباق إلى " قطع الطريق أمامها ".

سبأ
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