عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل فلسطينية بزعم تنفيذها عملية طعن





اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنة فلسطينية بعد زعم تنفيذها عملية طعن عند حاجز قلنديا الواقع بين القدس المحتلة ورام الله.



وذكرت الإذاعة العبرية الرسمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بايقاف مواطنة فلسطينية عند حاجز قلنديا ثم قامت باعتقالها ، فيما وصلت إلى حاجز قلنديا الواقع بين القدس ورام الله قوات كبيرة من الشرطة وجيش الاحتلال.



من جهة اخرى أكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، تواصل منع وعرقلة المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام لليوم السابع على التوالي منذ بدء الإضراب، وذلك باستثناء سجن /عوفر/، الذي تمكنت المؤسسات فيه من زيارة ثلاثة أسرى مضربين.



وأوضحت اللجنة أن هذا المنع تواجهه المؤسسات بجهود قانونية مستمرة، تتمثل بتقديم شكاوى والتحضير للتوجه بالتماس للمحكمة العليا ضد قرار المنع.



كما بينت أنه ومنذ صباح أمس تلقى المحامون، ردودا من عدة سجون حول طلبات كانوا قد تقدموا بها لزيارة الأسرى المضربين، وفيها منع غالبيتهم من الزيارة، بينما سمح في بعض السجون بزيارة أسرى غير مضربين، وقد اختلقت بعض الإدارات ذرائع ومبررات أدت إلى عرقلة الزيارة، منها، أنه جرى نقل الأسير لسجن آخر.



وبحسب اللجنة الإعلامية، منعت إدارات سجون /عسقلان/، /مجدو/ و/الرملة/ زيارة الأسرى المضربين، فيما سمح لهم بزيارة أسرى غير مضربين.

سبأ [24/أبريل/2017] القدس المحتلة – سبأ :سبأ