[24/أبريل/2017] كابول – سبأ :
قدم وزير الدفاع الأفغاني، عبدالله حبيبي، ورئيس أركان الجيش الأفغاني، قدام شاه شاهيم، استقالتهما عقب الهجوم المسلح على قاعدة /فيلق شاهين 209/ في إقليم /بلخ/ شمالي البلاد.
وقال مكتب الرئيس الأفغاني "إن وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش قدما استقالتهما بشكل فوري".
وتأتي هذه الاستقالة بعد أن قام مسؤولون أفغان باستدعاء وزير الدفاع يوم أمس /الأحد/.
وذكرت وكالة /خاما بريس/ الأفغانية للأنباء أن المسؤولين الأفغان لم يعلنوا عن عدد ضحايا الهجوم بالضبط، ولكن التقارير تشير إلى مقتل أكثر من 100 جندي وضابط.
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