عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استقالة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الأفغاني





قدم وزير الدفاع الأفغاني، عبدالله حبيبي، ورئيس أركان الجيش الأفغاني، قدام شاه شاهيم، استقالتهما عقب الهجوم المسلح على قاعدة /فيلق شاهين 209/ في إقليم /بلخ/ شمالي البلاد.



وقال مكتب الرئيس الأفغاني "إن وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش قدما استقالتهما بشكل فوري".



وتأتي هذه الاستقالة بعد أن قام مسؤولون أفغان باستدعاء وزير الدفاع يوم أمس /الأحد/.



وذكرت وكالة /خاما بريس/ الأفغانية للأنباء أن المسؤولين الأفغان لم يعلنوا عن عدد ضحايا الهجوم بالضبط، ولكن التقارير تشير إلى مقتل أكثر من 100 جندي وضابط.

سبأ [24/أبريل/2017] كابول – سبأ :سبأ