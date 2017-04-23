عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخارجية الأمريكية تؤكد اعتقال مواطن أمريكي في كوريا الشمالية





أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الليلة الماضية، ما تردد من تقارير صحفية تفيد بأن كوريا الشمالية اعتقلت مواطنا أمريكيا من أصول كورية.



ونقلت شبكة “سى إن إن” الإخبارية الأمريكية عن مسؤول بالخارجية الأمريكية قوله “نحن على علم باحتجاز المواطن الأمريكي ونؤكد أن حماية المواطنين الأمريكيين تمثل أهم الأولويات بالنسبة لنا.. ونعمل في هذه القضية من خلال السفارة السويدية”، دون التطرق إلى أية تفاصيل أخرى.



وذكرت الشبكة الأمريكية أن السلطات الكورية الشمالية اعتقلت المواطن الأمريكي – الذى لم تكشف عن هويته – أثناء محاولته مغادرة البلاد، مضيفة أن بيونج يانج تحتجز في الوقت الراهن ثلاثة مواطنين أمريكيين.

سبأ [24/أبريل/2017] واشنطن- سبأ :سبأ