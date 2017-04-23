عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنصيب محمد الخامس رسميا اليوم ملكا لماليزيا كوالالمبور – سبأ:



أقيم اليوم حفل تنصيب السلطان محمد الخامس، ملكا لماليزيا، في مراسم رسمية شهدت ارتداء ملابس الملايو الملكية في القصر الوطني في البلاد.



وتمثل هذه المراسم البداية الرسمية لفترة حكم الملك الخامس عشر للبلاد ، وذلك عقب تتويجه في ديسمبر الماضي.



وألقى السلطان محمد الخامس، كلمة بهذه المناسبة حث فيها الماليزيين على إظهار الوحدة والتسامح ، كما أكد على استمرار المواطنين في الاتحاد وتبني توجه الأخذ والعطاء في تحمل مسؤولية الدولة.



وذكرت وكالة برناما الماليزية للأنباء أن من بين الذين حضروا المراسم رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق ونائب رئيس الوزراء زاهيد حميدي وولي عهد بروناي .

سبأ [24/أبريل/2017]سبأ