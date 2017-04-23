عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترمب: في نهاية المطاف المكسيك هي من سيمول الجدار واشنطن – سبأ :



قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المكسيك هي من سيمول الجدار الذي وعد ببنائه على امتداد الحدود الجنوبية.



وكتب ترمب في تغريدة على تويتر أمس “في نهاية المطاف ستمول المكسيك بشكل من الأشكال الجدار الحدودي الذي تشتد الحاجة إليه”.



يأتي ذلك في وقت يحاول فيه الرئيس الأميركي الحصول على موافقة الديموقراطيين في الكونغريس لضم تمويل الجدار الحدودي إلى قانون الإنفاق الذي يتعين الموافقة عليه كي تواصل الحكومة الأميركية عملها بعد الجمعة.



وعلق ترمب على ذلك في تغريدة ثانية قائلا “الديموقراطيون لا يريدون أن تذهب أموال من الموازنة إلى الجدار على الحدود، بالرغم من أنه سيوقف دخول المخدرات وأعضاء عصابة أم أس 13 السيئين”.



وقال مسؤول الميزانية في البيت الأبيض ميك مولفاني إن الإدارة مستعدة لتقديم تنازلات للديموقراطيين بشأن إصلاح الرعاية الصحية من أجل الحصول على الأموال اللازمة لبناء الجدار، بحسب ما نقلت عنه شبكة “فوكس نيوز”.



وطرح البيت الأبيض فكرة فرض ضريبة تبلغ 20 بالمئة على السلع المستوردة من المكسيك لتمويل الجدار.

سبأ [24/أبريل/2017]سبأ