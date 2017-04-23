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اجتماع موسع برئاسة وزير الصحة يناقش احتياجات هيئة مستشفى الثورة بصنعاء
[24/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع موسع عقد بمستشفى الثورة العام بصنعاء برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ الاحتياجات الضرورية والطارئة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمرضى بالمستشفى.

وفي الاجتماع الذي ضم مدير عام هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور عبداللطيف أبو طالب و ممثلي مختلف المنظمات الدولية العاملة في اليمن ، حث وزير الصحة المنظمات الدولية على تقديم المساعدة الطارئة للمستشفى الذي يعد أكبر صرح طبي وعلمي في الجمهورية ويستقبل آلاف المرضى يومياً خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجائر.

واستعرض الدكتور بن حفيظ الأوضاع والظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصحي خاصة ما يتعلق بانعدام النفقات التشغيلية وانقطاع الرواتب وشحة الأدوية والمستلزمات الطبية .

وقال " معظم المنشئات والمرافق الصحية توقفت عن العمل نتيجة ذلك فيما تناضل البقية للاستمرار رغم الظروف الصعبة "، مطالبا المنظمات الدولية الإفصاح عن المجالات والاحتياجات التي يمكن أن تتدخل بدعمها في المستشفى .

من جانبه استعرض مدير عام الهيئة الدكتور عبداللطيف أبو طالب التخصصات والأقسام المتوفرة في المستشفى والطاقة الاستيعابية من الأسرة وغرف العناية المركزة في مختلف الأقسام ,لافتا إلى أن إجمالي العاملين في المستشفى ألفين و55 موظفاً أساسياً و900 متعاقد و604 متطوعين.

وتطرق أبو طالب إلى الصعوبات التي تعترض سير العمل وتحد من تقديم الخدمات الطبية بالشكل المطلوب ومنها انعدام النفقات التشغيلية والأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية الضرورية للعمليات والجراحة واحتياجات المستشفى للأكسجين.. مطالبا الحكومة والمنظمات الدولية بدعم ومساعدة المستشفى بصورة عاجلة بما يمكنه من استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى الذين يتوافدون على المستشفى يوميا .

بدورهم أبدى ممثلو منظمات الصحة العالمية ، اليونسيف ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ، أطباء بلا حدود السويسرية والاسبانية ، مكتب تنسيق الشئون الإنسانية "اوتشا" ، صندوق الأمم المتحدة للسكان أبدوا استعدادهم تقديم الدعم والمساعدة في عدد من المجالات ، فيما أشارت بعض المنظمات إلى أنها ستدرس مع إدارة المستشفى الاحتياجات التي يمكن دعمها خلال الأيام المقبلة .

إلى ذلك طاف وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ ومعه ممثلو المنظمات الدولية بمختلف أقسام وإدارات المستشفى , حيث زاروا بنك الدم ، قسم الأطفال ، التوليد ، عناية المواليد والخدج واستمعوا من مدير عام هيئة المستشفى والمختصين إلى شرح عن الخدمات المقدمة والصعوبات التي تواجه عمل هذه الأقسام والاحتياجات اللازمة .

سبأ
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