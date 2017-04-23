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دورة تدريبية بصنعاء في مجال إعداد وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية
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دورة تدريبية بصنعاء في مجال إعداد وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية
[24/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
بدأت بصنعاء دورة تدريبية في مجال دبلوم إعداد وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية ينظمها مركز إعداد القيادات الشابة بإشراف البورد العربي .

يتلقى 20 مشاركاً ومشاركة على مدى أسبوعين مهارات ومعارف في جوانب كسر حاجز الخوف ، تقديم أنواع البرامج و كيفية إعدادها واختيارها , وكذا التعرف على صفات وتقنيات المذيع والملقي المتميز .

كما يتضمن برنامج الدورة التعريف بمهارات لغة الجسد ، كيفية التصرف قبل وأثناء وبعد الإلقاء ، احتراف العرض والتقديم والتدريب ، أساليب وفن الكتابة ، التعامل مع المايك والكاميرا بالإضافة إلى إقامة الاحتفالات الجماهيرية.

وأوضحت منسقة الدورة ابتسام عيشان ناجي لوكالة الأنباء اليمنية / سبأ / أن هذه البرامج تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية في مجال التقديم البرامجي والإخباري الإذاعي والتلفزيوني والارتقاء بمستوى أدائهم ليسهموا في تطوير المؤسسات والقنوات التي يعملون فيها.

وأشارت إلى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر الصحفية والإعلامية في مختلف المجالات باعتباره حجر الزاوية والمرتكز الرئيسي لنجاح العمل الإعلامي , داعية المؤسسات الإعلامية إلى الاهتمام بتدريب و تأهيل كوادرها لتطوير إبداعاتهم واستيعاب التقنيات الجديدة والمتسارعة في المجال الإعلامي.

فيما أشار مدرب الدورة الإعلامي وليد قاسم الضاوي إلى أن هذه البرامج التدريبية تسهم في رفع مستوى أداء الكوادر الإعلامية من خلال التطبيق العملي وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز وتطوير القدرات المهنية لمنتسبي المؤسسات الصحفية والإعلامية.

ولفت إلى أن الدورة تأتي ضمن برنامج تدريبي لدبلوم إعداد وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية يتم تنفيذه برعاية البورد العربي بمركز إعداد القيادات الشابة ويحتوي على 60 ساعة تدريبية وتطبيقات وورش عمل ومشروع تخرج وفقاً لشروط التعليم المهني والفني في اليمن والعالم.

وأكد الضاوي أهمية تدريب وتأهيل الكوادر الإعلامي خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن لإظهار حقيقة ما يدور في اليمن وكشف زيف ما يبث من إدعاءات وأكاذيب.

سبأ
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