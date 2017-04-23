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ميسي يحسم الكلاسيكو بالهدف رقم 500 ويجدد آمال برشلونة في الدوري
منح الأرجنتيني ليونيل ميسي قبلة الحياة إلى فريقه برشلونة بهدف الفوز 3 / 2 على مضيفه ومنافسه التقليدي
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  رياضة
ميسي يحسم الكلاسيكو بالهدف رقم 500 ويجدد آمال برشلونة في الدوري
[24/أبريل/2017]
مدريد – سبأ :
منح الأرجنتيني ليونيل ميسي قبلة الحياة إلى فريقه برشلونة بهدف الفوز 3 / 2 على مضيفه ومنافسه التقليدي

ريال مدريد في مباراة القمة (الكلاسيكو) بينهما الليلة الماضية في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وجدد برشلونة بهذا الفوز آماله في الحفاظ على لقب الدوري المحلي بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة منتزعا صدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام الريال وتتبقى للريال مباراة مؤجلة مع سلتا فيجو.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل حيث تقدم البرازيلي كاسيميرو للريال في الدقيقة 28 وتعادل الأرجنتيني ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 33 ليكون أول أهداف ميسي في مباريات الكلاسيكو منذ أكثر من ثلاثة اعوام وبالتحديد منذ تسجيله هدف الفوز 4 / 3 في كلاسيكو الفريقين خلال مارس 2014 بالدوري الأسباني.

وفي الشوط الثاني ، سجل الكرواتي إيفان راكيتيتش هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 73 .

وازداد وضع الريال صعوبة بطرد نجم دفاعه سيرخيو راموس في الدقيقة 77 للخشونة مع ميسي.

ولكن البديل خيمس رودريجيز سجل هدف التعادل للريال في الدقيقة 86 بعد أربع دقائق فقط من نزوله بديلا للفرنسي كريم بنزيمة.

وأصبح خيمس أول لاعب كولومبي يهز الشباك في تاريخ مباريات الكلاسيكو بين الفريقين.

ولكن ميسي سجل هدف الفوز 3 / 2 في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليكون الهدف رقم 500 له مع برشلونة في مختلف المسابقات.

سبأ
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