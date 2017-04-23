مصرع وإصابة 47 من مرتزقة العدوان إثر استهداف المنطقة العسكرية السادسة بالجوف أكد مصدر عسكري مصرع و إصابة ٤٧ من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات إثر ضربة الصاروخ الباليستي قاهر m2 على مركز قيادة المنطقة العسكرية السادسة بالجوف .