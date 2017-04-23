عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية: مستعدون لضرب الأسطول الأميركي عمان – سبأ :

قالت كوريا الشمالية، إنها مستعدة لإغراق حاملة طائرات أمريكية لإظهار قوتها العسكرية، وذلك عقب انضمام سفينتين تابعتين للبحرية اليابانية إلى حاملة الطائرات الأميركية كارلفينسون في غرب المحيط الهادي.



وقالت صحيفة حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية رودونغ سينمون في تعليق حسب (سكاي نيوز) عربية “قواتنا الثورية مستعدة للقتال وإغراق حاملة الطائرات الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية بضربة واحدة”.



وشبهت الصحيفة حاملة الطائرات بأنها “حيوان ضخم”، وقالت إن توجيه ضربة لها سيعطي “مثالا عمليا لإظهار قوة جيشنا”.

سبأ [24/أبريل/2017]سبأ