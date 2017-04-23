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آخر تحديث: الإثنين، 24 - أبريل - 2017 الساعة 10:21:38ص
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  عربي ودولي
مقتل خمسة أشخاص بينهم أطفال في حريق بنيويورك
[24/أبريل/2017]
واشنطن – سبأ:
لقي خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال مصرعهم في حريق اندلع الليلة الماضية في منزل وسط حي سكني في مدينة نيويورك، في إحدى الشقق بحي كوينز غير بعيد عن بلمونت بارك، حيث كانت تجرى منافسة في سباق الخيول.

وذكر عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو أن الحريق انتشر بسرعة وأن الخسائر كانت كبيرة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تحقق في أسباب الحريق.

من ناحيته أوضح دانيال نيغرو، مسؤول جهاز المطافئ بالمدينة أن رجلا يبلغ من العمر 46 عاما، سقط من إحدى نوافذ الدور الثاني للمنزل، وارتطم بسقف سيارة، وفق ما نقله عن شهود عيان، مشيرا إلى أن الرجل نجا من الحريق.. مضيفا أن أعمار الضحايا تتراوح بين سنتين و21 عاما.. نافيا إمكانية حدوث انفجار، في حين أكد شهود عيان أنهم سمعوا صوت انفجار.

ووجد رجال المطافئ صعوبة في السيطرة على الحريق الذي انتشر بسرعة، قبل أن يتمكنوا من إنقاذ طفل.

سبأ
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