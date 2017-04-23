محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة 47 من مرتزقة العدوان إثر استهداف المنطقة العسكرية السادسة بالجوف الجوف - سبأ:

أكد مصدر عسكري مصرع و إصابة ٤٧ من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات إثر ضربة الصاروخ الباليستي قاهر m2 على مركز قيادة المنطقة العسكرية السادسة بالجوف .



وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن 47 مرتزقاً سقطوا بين قتيل وجريح في حصيلة غير نهائية جراء استهداف القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اجتماع عسكري لقيادات المنطقة السادسة .



وأشار المصدر إلى أن من بين القتلى القيادي المرتزق بدر الحبيشي ، فيما أصيب القيادي المرتزق إبراهيم الوايلي بجروح خطيرة.

سبأ [24/أبريل/2017]سبأ