Al-Jawf: Lancement d'un missile balistique Qaher M2 contre les rassemblements des mercenaires



AL-JAWF, 24 Avril (SABA)-La force de missile de l'armée et des comités populaire a lancé un missile balistique de type de Qaher M2 contre un rassemblement des mercenaires au complexe d'Al-Jawf.



La source a affirmé que le missile a causé des pertes matérielles et humaines parmi leurs rangs.



AM



[24/أبريل/2017]SABA