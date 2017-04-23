محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرة الخبز الراجلة تصل منطقة الجميشة كيلو 16 وغدا تصل محطتها الأخيرة بميناء الحديدة صنعاء - سبأ :



واصلت مسيرة الخبز الشعبية الراجلة لليوم الخامس على التوالي الاتجاه صوب ميناء الحديدة.



وكانت المسيرة تحركت فجر اليوم من مديرية باجل مرورا بمديرية المراوعة وصولا الى منطقة الجميشه كيلو 16 وسط استقبال و ترحيب كبير من الاهالي والسكان .



وأوضح رئيس اللجنة الاعلامية لمسيرة الخبز الراجلة عزالدين الشرعبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن المسيرة حطت رحالها في اليوم الخامس من انطلاقتها بمنطقة الجشمية كيلو 16 وسط استقبال و ترحيب كبير من الاهالي والسكان بالورود والفل معلنين انضمامهم الى المسيرة والمشاركة فيها الى ميناء الحديدة .



وقال " إن يوم غد الاثنين هو اليوم السادس والاخير لانطلاقة مسيرة الخبز والتي ستصل الى ميناء الحديدة مساءا من اجل الدفاع عن شريان الحياة ميناء الحديدة والمطالبة باعلان ميناء الحديدة منطقة انسانية وافشال مخطط العدوان القذر الذي يسعى الى ابادة وتجويع الشعب اليمني وتركيعه من خلال رغيف الخبز بعدما فشل عسكريا في تحقيق اهدافه "



واضاف الشرعبي " إن استخدام الغذاء والدواء من قبل تحالف العدوان في المعركة كجزء من التكتيك الحربي هي عملية خطيرة ومؤثرة جدا والهدف منها هو خلق ساحة جديدة للمعركة وادخال جماهير الشعب اليمني فيها بالشكل المدني وليس العسكري من اجل شرعنة لعملياته العسكرية على مناطق السواحل اليمنية ويستهدف الموانئ ويغلقها بشكل نهائي ويحولها الى مسرح للعمليات العسكرية".



ودعا الشرعبي جميع وسائل الاعلام المختلفة المحلية والدولية الى الحضور غدا لحظة وصول المسيرة الى ميناء الحديدة ونقل صورة ورسالة الشعب اليمني للعالم مفادها (لا لتجويع الشعب اليمني ..لا لابادة الشعب اليمني ..لا لاغلاق واستهداف ميناء الحديدة)



من جانبه دعا رئيس اللجنة التحضيرية للمسيرة شفيع ناشر أبناء الحديدة لإستقبال المسيرة في محطتها الاخيرة غدا ، لتحقيق الهدف الاساسي منها في ايصال صوت أبناء الشعب اليمني من داخل ميناء الحديدة الذي يعتبر شريان الحياة الوحيد لليمنين إلى كافة المحافل الدولية، وبما يحقق الضغط على دول العدوان بغية رفع الحصار وايقاف العدوان.



بدوره وجه رئيس لجنة الحشد الجماهيري لمسيرة الخبز بالحديدة الشيخ محمد صغير أبكر دعوة الى جميع ابناء محافظة الحديدة بصفة خاصة وابناء اليمن بصفة عامة إلى الانظمام للمسيرة والمشاركة في الاحتشاد الجماهيري الكبير يوم غد الساعة الثالثة عصرا في مدينة الحديدة لاستقبال مسيرة الخبز الراجلة تحت مطالبها واهدافها المدنية الانسانية وصولا الى ميناء الحديدة .



وأشار إلى أن مسيرة الخبز الراجلة هي مسيرة شعبية مدنية تعبرعن مطالب شعبية انسانية للشعب اليمني كافة دون استثناء وان الاستقبال والترحيب و المشاركة في مسيرة الخبز الراجلة هو واجب وطني واخلاقي وانساني .

سبـأ [23/أبريل/2017]سبـأ