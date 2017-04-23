محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يعزي في وفاة المناضل البرلماني محمد النهاري صنعاء - سبأ :



بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل البرلماني محمد عبدالله النهاري ، الذي وافاه الأجل في مدينة عدن عن عمر ناهز ٨٨ عاما قضى جله في خدمة وطنه مناضلا ضد الاستعمار ومدافعا عن الثورة اليمنية وعن حقوق العمال في وجه الاستعمار.



واعرب رئيس الوزراء في برقية العزاء عن احر تعازيه وعظيم مواساته لنجل الفقيد فارس واخوانه وبقية أفراد الاسرة وكافة آل النهاري في عدن، في هذا المصاب الاليم.. منوها الى الادوار المشهودة للفقيد المناضل النهاري ، في مسيرة النضال ضد المستعمر البريطاني والدفاع عن الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ، علاوة على بصماته البارزة في اطار الحركة العمالية باعتباره احد القيادات التاريخية المؤسسة لها والمدافعة عن العمال وحقوقهم .



وأشار ا الى التقدير الذي حظي به من قبل قيادة الثورة اليمنية في شمال الوطن وجنوبه قبيل اعادة وحدة الوطن في ٢٢ مايو ١٩٩٠م، نظير دوره المشهود في مسيرة النضال الوطني والذي اهله لنيل عديد من الأوسمة التقديرية .. لافتا في الوقت نفسه الى الدور البرلماني للفقيد في ظل دولة الوحدة باعتباره احد أعضاء اول مجلس نواب في ظل دولة الوحدة المباركة.



مبتهلا في ختام البرقية الى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ [23/أبريل/2017]سبـأ